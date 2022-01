John Textor fala em parcerias entre Botafogo e outros clubes e menciona Benfica

O empresário John Textor vai ser um dos principais investidores do Botafogo e tem em mente que o clube brasileiro passe a colaborar e a "atuar em parceria" com outros clubes "da mesma prateleira, como o Benfica".

John Textor vai investir no Botafogo, da primeira divisão do futebol brasileiro, e falou com o GloboEsporte sobre o que pretende e quais são os seus projetos. E referiu o Benfica, clube do qual quis ser parceiro - celebrou um acordo com José António Santos para adquirir 25 por cento das participações da SAD, mas o negócio não seguiu em frente.

O empresário norte-americano quer ver o Botafogo a ser parceiro de outros clubes, colaborando para "mapear e atrair talentos".

"Vocês sabem os outros clubes em que eu estou interessado [já investiu também no Crystal Palace], e são todos de primeira linha. É um relacionamento, não é necessariamente uma propriedade multi-clube. Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira, como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum clube deve ser apenas um satélite de outro. Qualquer clube é importante para os seus adeptos, para o seu país. Por que é que eu faria isso? Não tem lógica. Quando falamos de colaboração, isso dá mais oportunidades. Usar essa identidade global para mapear e atrair talentos", admitiu John Textor.