John Textor e a posição do Benfica: "Não foi sensato olharem à luz dos acontecimentos recentes"

O empresário norte-americano pretendia adquirir uma participação de 25% no Benfica, comprando ações a José António dos Santos

"Claro que estou desanimado por ouvir, oficialmente, que a direção do Sport Lisboa e Benfica não aprovaria a minha compra de ações ao Sr. Santos" pode ler-se logo no início do comunicado de John Textor, o empresário norte-americano que pretendia adquirir uma participação de 25% no Benfica, comprando ações a José António dos Santos. "Também me surpreende que a minha oferta para financiar as necessidades de capital do clube, em termos mais favoráveis do que a emissão de obrigações, recebesse, ao que parece, muito pouca consideração", acrescentou.

O empresário assume, todavia, que este era o desfecho esperado. "Não estou surpreendido com esta decisão, mas estou desapontado. A oportunidade de me juntar à família do Benfica [...] seria a oportunidade de uma vida inteira", refere.

Textor volta a insistir na ideia de que não cometeu qualquer ilegalidade ou foi pouco sério na abordagem. "O meu acordo de compra foi devidamente negociado, documentado e divulgado em tempo útil. Sou independente da liderança do Benfica, passada e presente, e acredito que não foi sensato olharem para a minha oferta à luz dos acontecimentos recentes, que não têm qualquer relação comigo".

"Dito isto, respeito a decisão da Direção de se concentrar nos importantes desafios das próximas semanas e meses, dentro e fora do campo", pode ler-se num comunicado qua termina com Textor a dar conta de alguma réstia de esperança. "Não deve ser fácil ser membro da Direcção do Benfica durante estes tempos tão difíceis. É lógico que quiseram ser cuidadosos. [...] Mas, acredito que, a dada altura, serei recebido por esta Direção e por esta equipa de gestão para uma troca de ideias aberta, amigável e saudável."

"O meu plano é agora de concentrar-me nos investimentos no Reino Unido, que espero que um dia sejam vistos como valiosos para a Direção do Benfica. ... E não se surpreendam se o primeiro jogador que pedirmos emprestado ao Benfica for uma águia", concluiu.