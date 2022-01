John Textor e José António dos Santos renegoceiam acordo para compra de 25% da SAD do Benfica

Sociedade encarnada esclareceu esta quinta-feira em comunicado à CMVM a existência de negociações entre os dois empresários para a reformulação do acordo anterior

John Textor e José António dos Santos estão a renegociar o acordo estabelecido há quase um ano para a compra de 25 por cento do capital social da SAD encarnada. Em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade benfiquista esclarece ter recebido da parte de José António dos Santos, conhecido como o "Rei dos Frangos" devido à sua participação no Grupo Valouro, a informação sobre as "negociações que ainda decorrem" entre o empresário português e o investidor norte-americano no sentido de reformular o acordo previamente estabelecido, fixando agora o valor a adquirir por parte de John Textor em 16 por cento do capital social, isto também na sequência da "resolução amigável" do contrato estabelecido por José António dos Santos com a Quinta dos Jugais, para a compra de 2% dos títulos da SAD, e do facto de o acordo estabelecido com José Guilherme, detentor de 3,73% da SAD, ter caducado.

A SAD benfiquista revela que as duas partes "aceitaram um princípio de acordo (ainda não formalizado) no sentido de colocarem termo a um dos contratos", que representa um total de 2.070.000 ações ordinárias da SAD encarnada, relativas a 9 por cento da sociedade benfiquista. De seguida, o regulador do mercado é ainda informado que "John C. Textor mantém interesse na conclusão do negócio que respeita à transmissão de um total de 3.680.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 16% do capital social da Benfica SAD", razão pela qual o empresário norte-americano e José António dos Santos mantêm "negociações em vista a alcançarem um acordo nesse sentido".