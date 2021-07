John Textor diz ter estado na Luz, Benfica TV, Seixal e conversado com Vieira: "Não havia segredo"

Empresário norte-americano afirma ter estado com Luís Filipe Vieira

John Textor, o empresário norte-americano que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica, afirma ter estado com Luís Filipe Vieira, tendo mesmo visitado o Estádio da Luz, as instalações da Benfica TV e ainda Centro de Estágios do clube, no Seixal.

Em declarações ao jornal Nascer do Sol, Textor refere: "A nossa operação foi realizada à luz do dia, com assinatura no átrio do Four Seasons Hotel em Lisboa. [...]. "Fomos fotografados juntos num local público. [...] e não havia segredo sobre o encontro", pode ler-se.

O empresário norte-americano garantiu ainda, ao mesmo jornal, que continua com intenção de comprar ações da SAD do Benfica.