John Textor enaltece eleições no Benfica para criticar Newcastle: "Verdadeiro clube do povo"

"Clubes do Reino Unido deviam prestar atenção. (...) Milhares de eleitores vão às urnas eleger o seu líder", escreveu o norte-americano, no Twitter

O investidor norte-americano John Textor, interessado em comprar ações do Benfica, recorreu às redes sociais para saudar o ato eleitoral que decorre, este sábado, no clube encarnado, em jeito de crítica ao Newcastle por ter sido comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita.

"Com o grande Newcastle conquistado [n.d.r comprado] por um tirano [n.d.r. clube inglês foi comprado por um fundo de investimento saudita], os clubes do Reino Unido deviam prestar atenção ao que está a acontecer em Portugal hoje. Milhares de benfiquistas estão a ir às urnas eleger o seu líder, provando que o Benfica é um verdadeiro clube do povo. Inspirador", escreveu John Textor, no Twitter.

Em setembro passado, John Textor suspendeu o acordo tido com José António dos Santos para a aquisição de 25% das ações da SAD do Benfica até à realização de eleições do clube encarnado, marcadas para este sábado (9 de outubro).