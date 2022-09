John Brooks foi solução de recurso: Schmidt preferia outro central

Segundo o "The Athletic", o técnico das águias queria Nathaniel Phillips, do Liverpool, para reforçar o eixo defensivo.

Foi mesmo em cima do fecho do mercado que o Benfica contratou o defesa-central norte-americano John Brooks. Lucas Veríssimo recupera de uma lesão prolongada, João Víctor, recém-contratado, também é cliente do departamento clínico das águias, Morato, aumentou o lote de indisponíveis por lesão e Vertonghen foi negociado para o Anderlecht ao cair do pano. Contas feitas, Otamendi e António Silva eram os únicos centrais disponíveis.

De acordo com o "The Athletic", o treinador alemão aprecia as qualidades do central dos reds desde os tempos em que este atuava na Bundesliga, defendendo as cores do Estugarda, na época 2019/20.

Ora perante este cenário, o Benfica teve de reagir e chegou John Brooks, que era um jogador livre, depois de ter representado o Wolfsburgo durante cinco temporadas, quatro delas com uma taxa de utilização elevada. No entanto, e de acordo com o "The Athletic", a prioridade de Roger Schmidt seria Nathaniel Phillips, central de 25 anos do Liverpool, e as águias mantiveram contactos com o clube inglês para tentar adquiri-lo por empréstimo - logo, Brooks não era a primeira escolha do técnico alemão para o eixo defensivo. Schmidt é um admirador do futebol de Phillips, que conhece desde os tempos em que este jogava no Estugarda, em 2019/20, cedido pelo Liverpool, e via com bons olhos a sua chegada à Luz.

Phillips era o quinto central do Liverpool e à partida não haveria qualquer impedimento ao empréstimo até ao final da temporada ao Benfica, mas, conta o "The Athletic", o panorama clínico nos reds também não era favorável e a saída do jogador inglês acabou por ser travada por Jurgen Klopp. Matip, Ibrahima Kanote e os constantes problemas físicos de Joe Gómez inviabilizaram o acordo. Naquele momento, Klopp considerou Nathaniel Phillips um elemento fundamental no plantel. Nesta temporada, este jogador fez apenas um jogo, frente ao Leicester, na Premier League 2. Uma partida em que também esteve o jovem português Fábio Carvalho.

