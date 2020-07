Jogou no Benfica de Jesus e admite voltar: "Ficaria grato e contente"

Javi García, que foi campeão com Jorge Jesus, confessa ter boas recordações da capital portuguesa e diz-se disponível para representar "os melhores clubes do mundo, como o Benfica".

Trabalhou com Jorge Jesus no Benfica de 2009 a 2012 e admite voltar ao Benfica para trabalhar com o treinador português.

"Em Lisboa passei dos melhores anos da minha vida. Eu e a minha mulher guardamos boas recordações da cidade e da última vez que estive em Lisboa, a minha mulher chorou pelas boas memórias. Estamos sempre disponíveis para representar os melhores clubes do mundo e o Benfica é um deles. Ficaria grato e contente se o Benfica me contactasse. Estou sempre preparado e com muita vontade de jogar nos melhores do mundo", afirmou Javi García, que atualmente defende as cores do Bétis.

Em declarações à Antena 1, Javi admite que seria difícil igualar o desempenho e conquistas no período em que esteve na Luz, mas sente que Jesus é a aposta certa.

"Pessoalmente, foi uma surpresa. Estou certo que vai dar o melhor para que a equipa seja campeã e volte a estar onde merece", refere, acrescentando que Jesus impõe respeito aos rivais. "É o homem certo, conhece o clube e a liga portuguesa e psicologicamente, isso é um forte golpe para os outros clubes porque eles sabem que Jesus é um grande treinador e vão tomar consciência que o Benfica vai estar de novo na luta pelo título", sublinhou o jogador de 33 anos. Campeão em 2009/10, o médio-defensivo confessa que o regresso de Jesus aos encarnados foi tema de conversa no balneário do Bétis com William Carvalho, Sidnei e Tello.