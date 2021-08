"Jogos? Se não fosse o apoio do Benfica e de outros clubes, não teríamos medalhas e diplomas"

Em declarações à BTV, Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, aponta o dedo aos "poucos apoios" do Estado às modalidades num balanço da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos.

Desempenho dos atletas do Benfica nos Jogos Olímpicos, com destaque para o ouro de Pichardo: "Estamos satisfeitos com o desempenho dos nossos atletas, 23 marcaram presença nesta missão olímpica, muito satisfeitos, principalmente com os medalhados. Penso que no judo podíamos ter ido mais além, também estava à espera que Rui Bragança fosse mais além. É verdade que o trabalho dos clubes é muito pouco reconhecido. Benfica gasta cerca de 40 por cento do que o Estado gasta num ciclo olímpico, o apoio é insuficiente. Benfica e Sporting juntos gastam cerca de 50%. Juntos gastam praticamente o que o Estado gasta com o ciclo olímpico. No final fazemos sempre a reflexão, mas pouca coisa muda, o trabalho é pouco reconhecido, há pouca articulação entre os nossos treinadores, staff e diversas federações no percurso olímpico. Acontece muito, lamentavelmente. Há muito que o Estado deve refletir como deve estimular desporto escolar, universitário e militar. Como gerir o pós-carreira dos atletas. Se não fosse o apoio do Benfica e de outros clubes tínhamos muito poucas presenças nos Jogos e não teríamos nem medalhas nem diplomas."

Como será a aposta do Benfica nas modalidades em 2021/22? "Ganhar. Tentar ganhar. Fizemos um esforço grande para tornar as equipas mais competitivas. Sem prejuízo do trabalho anterior, as modalidades precisavam de um processo de transformação. Num projeto desportivo existem três fases, consolidar, ajustar e liderar. Na maior parte modalidades estamos numa fase de consolidação. Em algumas modalidades o mercado é mais restritivo e não foi possível contratar os atletas que queríamos de uma só vez, vamos ter de o fazer num segundo momento, na próxima época desportiva. Há confiança no trabalho e planeamento feito. Vamos aparecer com equipas extremamente competitivas. Tudo está a ser feito para que o Benfica possa aparecer bastante forte na próxima época desportiva. Para a semana há um momento importante com a equipa de futebol feminino, que vai participar na primeira ronda de acesso à Liga dos Campeões."