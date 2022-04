Jogos entre FC Porto e Liverpool ajudaram Veríssimo: "Podemos dividir a eliminatória"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Champions.

Opções e estratégia: "Todos vão ser importantes. Aqueles que entrarem de início, aqueles que começarem no banco e possam ser opção. Reconhecemos que o Liverpool é uma equipa com uma competência muito elevada, orientada por um treinador que dispensa apresentações. Sabemos que temos de estar num nível muito bom, numa eliminatória que acreditamos que a podemos dividir, na lógica dos 50/50, tal como com o Ajax. O Liverpool está na segunda posição numa das ligas mais competitivas do mundo, mas acreditamos que podemos suprimir os pontos fortes, com uma variedade muito grande nas dinâmicas ofensivas da equipa. Sabemos quais as características, mesmo no processo defensivo, em que é mais compacto. Da mesma forma que eles analisaram a nossa equipa, também nós analisámos a dele. Há situações que podemos aproveitar. No processo ofensivo, teremos de ter uma capacidade muito grande. Amanhã não podemos esquecer que vamos contar com o nosso 12.º jogador, que é o nosso público, que conseguirá alavancar a nossa equipa para uma boa noite europeia."

Otamendi e Vertonghen conhecem o futebol inglês e são voz de comando: "Já está a assumir que vão jogar? São jogadores com muita experiência. Na eliminatória com o Ajax, tiveram, juntamente com os colegas, uma grande importância no processo defensivo. São dois jogadores que, pelo histórico e experiência na liga inglesa, seguem e conhecem aquilo que são as dinâmicas ofensivas dos jogadores e as coletivas das equipas. Tendo em conta a ideia que nós temos do Liverpool, sabemos que nos vão colocar dificuldades, temos de estar preparados para elas e a voz da experiência será um contributo importante para a organização da equipa. Não quer isto dizer que o nosso foco passa pela missão defensiva, mas obviamente que temos de ter cautela e aproveitar as nossas dinâmicas ofensivas. Temos de saber quando os espaços surgem e, a partir daí, tirar vantagem."

Jogos do Liverpool com o FC Porto servem de estudo: "Vimos vários jogos, obviamente que esses com o FC Porto também. O Liverpool é uma equipa com uma ideia de jogo muito vincada e, consoante a sua organização, coloca problemas no adversário. Os jogadores já estão no clube há muitos anos, o próprio treinador, o que também ajuda a dar consistência. Com o Ajax era o mesmo, empatámos um e ganhámos o outro. Mas sabemos que vamos ter um adversário muito difícil pela frente."