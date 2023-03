Jogos do Benfica contra o Inter já têm data definida: confira aqui

Águias jogam a primeira mão em casa, a 11 de abril. Jogo em Milão marcado para dia 19 do mesmo mês.

Já estão confirmadas as datas para os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica vai receber o Inter a 11 de abril, na primeira mão, e visita os italianos a 19 de abril, no encontro decisivo. Todas as partidas desta fase são disputadas às 20h00 portuguesas.

Primeira mão

Terça-feira, 11 de abril:

Benfica-Inter, 20h00

Manchester City-Bayern Munique, 20h00

Quarta-feira, 12 de abril:

Real Madrid-Chelsea, 20h00

AC Milan-Nápoles, 20h00

Segunda mão

Terça-feira, 18 de abril:

Chelsea-Real Madrid, 20h00

Nápoles-AC Milan, 20h00

Quarta-feira, 19 de abril:

Inter-Benfica, 20h00

Bayern Munique-Manchester City, 20h00

*as meias-finais jogam-se a 9 e 10 de maio (primeira mão) e 16 e 17 de maio (segunda mão); a final é a 10 de junho.