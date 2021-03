Jogos do Benfica como os do Bayern: "Adversários jogam de forma incrivelmente profunda"

Em entrevista à revista Kicker, o avançado do Benfica conta o que mais o impressiona no futebol português e sonha com o dia em que jogará no Estádio da Luz com casa cheia.

"O que mais me impressiona é que a maioria dos nossos adversários joga de forma incrivelmente profunda contra nós. Eu não conhecia isto no Friburgo. Podes provavelmente comparar isso com a maioria dos jogos do Bayern, em que o adversário geralmente recua para muito perto da própria baliza. Às vezes, o futebol é um pouco mais divertido aqui do que na Bundesliga", conta Luca Waldschmit em entrevista à revista alemã Kicker.

O avançado do Benfica, 24 anos, sente-se capaz de fazer mais e melhor e revela a principal lacuna desta aventura na equipa de Jorge Jesus: "Infelizmente, ainda não pude ter a experiência de jogar num Estádio da Luz cheio, que é o que define este clube. Mas, como disse, o que se exige ou se espera de fora não permito que chegue perto de mim. A maior pressão vem de mim próprio. Às vezes, fico muito impaciente, porque sei o que posso fazer e quero as coisas muito rapidamente. Tenho de desacelerar e dizer a mim mesmo que cumpri bem estes primeiros seis meses no cômputo geral. Mesmo assim, quero ser mais perigoso, eficaz e consistente quando se trata de golos e assistências".