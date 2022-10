"Jogo duro" e "empate valioso": as reações dos jogadores do PSG à partida com o Benfica

Jogadores do emblema parisiense reagiram ao empate com o Benfica, 1-1, no Estádio da Luz, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica recebeu e empatou com o PSG na quarta-feira, 1-1, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dois clubes continuam a partilhar a liderança do grupo H, ambos com sete pontos, e foram vários os jogadores do emblema parisiense a reagir ao resultado nas redes sociais. Pablo Sarabia e Vitinha, bem conhecedores do futebol português, foram dois deles, aos quais se juntou, por exemplo, Sergio Ramos.

"Um jogo duro contra um grande adversário! Continuamos a trabalhar e a melhorar. Vamos Paris", escreveu Sarabia. "Não conseguimos os três pontos, mas nunca vamos parar de lutar. Focados na segunda mão. Juntos, Paris!", disse Vitinha.

"Queríamos a vitória, mas vamos com um empate valioso fora de casa. Em breve, no Parque dos Príncipes [para a segunda volta da Champions]", publicou, por seu lado, Sergio Ramos.

Leia também Internacional Darwin sente-se sem confiança: "Não entendo nada do que diz o Klopp" Darwin não fala inglês fluentemente e tem dificuldade em perceber o que diz Jurgen Klopp nas palestras. Vai contando com a ajuda de Pep Lijnders e Vítor Matos numa altura em que assume estar com pouca confiança.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vítor Ferreira (@vitinha)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sergio Ramos (@sergioramos)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)