"Jogo com o Chaves vai ser o mais importante da época para o Benfica"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Valdo, antigo médio, avisa para o peso da ida a Chaves após dois "acidentes de percurso importantíssimos".

Atento ao momento do Benfica, clube pelo qual brilhou em duas passagens da sua carreira, Valdo não perde de vista a conquista do campeonato, mesmo depois de dois desaires consecutivos.

Porém, o antigo médio, agora com 59 anos, considera que as derrotas "não abalam", ou seja, não anulam por completo o que já foi feito, mas deixam marcas. E todos, sem exceção, têm de dar resposta. A começar em Chaves, onde um deslize alimentará dúvidas e deixará o título a balançar no arame.