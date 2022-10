Declarações de Alex Sandro, jogador da Juventus, na antevisão ao jogo com o Benfica (terça-feira, 20h00).

Qual é o valor deste jogo pensando no início difícil da Juventus? "Tem um grande valor para mim, porque sabemos que o único resultado importante é a vitória. Estamos aqui para ganhar e fazer um grande jogo. Estamos num momento de grande crescimento. Sabemos que não podemos falhar."

Sensações entre vocês antes do jogo? "Antes do jogo tentamos sempre dar o melhor. Nada muda em comparação com os outros jogos. Para nós o mais importante é entrar e ganhar.

O Benfica ainda não perdeu esta época e demonstrou ótimas qualidades."

O que tem de fazer a Juventus para poder passar? "Espero que derrotemos o Benfica. Sabemos que está a jogar bem este ano, tem jogadores importantes, que conheço, joguei com alguns deles no FC Porto. Tenho a certeza que será muito difícil, estamos preparados e tenho a certeza que vamos fazer ótimo jogo."

Como se sente como defesa? "Sinto-me muito bem neste papel. Estarei sempre à disposição em qualquer papel para ajudar a equipa. Não é muito diferente porque estou sempre do lado esquerdo."

Estiveram mais atentos a algum jogador em particular do Benfica? "Certamente, como já tínhamos olhado no primeiro jogo, já conhecemos melhor as qualidades do Benfica e os jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento. Tenho a certeza que vamos estar mais preparados do que na primeira partida."

Vida ou morte para a Juventus? "Como já disse, o nosso único pensamento é a vitória. Vimos para vencer e faremos de tudo para isso."

Tem um grande passado em Portugal. A nível pessoal este jogo também é especial para si por ter jogado no FC Porto? "Jogar aqui contra o Benfica foi sempre especial para mim, sempre vim com o FC Porto. É um estádio com ótima atmosfera, requer o melhor de todos os jogadores. Para mim é uma grande oportunidade de voltar aqui e fazer um grande jogo."