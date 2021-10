Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Trofense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcado para as 20h45 de sábado.

Trofense: "O Benfica vai iniciar uma competição muito importante na calendarização do futebol português. Para mim tem uma tradição muito grande. É uma competição onde os mais pequenos pensam, e bem, que podem chegar a uma final. Sabemos isso, vamos tentar não ser surpreendidos. Trabalhámos com muito detalhe para este jogo, sabendo que o estádio, segundo sei, vai estar esgotado. Vai ter um cenário bonito. Vai ser um jogo emotivo contra um adversário de II Liga e que sonha que pode eliminar o Benfica, o que é legítimo. A Taça é um dos nossos grandes objetivos da época".

Bayern: "Há vários jogadores que ainda nem chegaram, os sul-americanos. Logo à partida estamos a falar de três e terá de haver alterações. As outras são baseadas em jogadores que não têm jogado tanto, outros recuperados de lesão, como o Lázaro. Vamos tentar ajustar a competitividade a todos os jogadores. A equipa está com andamento e competitividade. Jogando contra Trofense ou Barcelona, o Benfica mantém o mesmo andamento."

Saldo com Trofense, empate e derrota: "É a história dos resultados, ninguém pode dizer que não é verdade. Tudo é diferente, os anos vão passando, as equipas são diferentes das dessa altura. A equipa está avisada que será um jogo competitivo. Os nossos avisos aos jogadores não passam por aí, que o Benfica já perdeu com o Trofense, mas pela forma como trabalhamos durante a semana. Entra aqui e sai ali. Não tem, em termos práticos, nenhuma importância."