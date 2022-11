Declarações de Bart Verhaeghe, presidente do Club Brugge, a propósito do sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões que colocou o Benfica no caminho dos belgas

O presidente dos belgas do Club Brugge, Bart Verhaeghe, afirmou esta segunda-feira que a eliminatória com o Benfica, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, é uma oportunidade para o clube "mostrar ao mundo" a qualidade.

"O "budget" é mais largo do que o nosso, mas tentaremos dar o nosso melhor com os jovens jogadores. O futuro espera-se risonho e espero que os jogadores agarrem esta oportunidade para mostrar ao mundo o quão bons somos", expressou o dirigente dos belgas, em declarações reproduzidas ao canal televisivo Eleven Sports, após o sorteio.

O Club Brugge qualificou-se pela primeira vez para a fase a eliminar da competição, ao terminar, de forma surpreendente, no segundo lugar do Grupo B, atrás do FC Porto, mas à frente dos alemães do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Atlético de Madrid.

"O Benfica é líder agora em Portugal. Jogámos contra o FC Porto e, portanto, sabemos quão boa é a Liga portuguesa. Será um embate interessante", realçou Bart Verhaeghe.

Detentor do campeonato belga, o Club Brugge apurou-se diretamente para a fase de grupos da prova e surpreendeu a Europa do futebol com três triunfos nas primeiras três jornadas (1-0 ao Bayer Leverkusen, 4-0 ao FC Porto e 2-0 ao Atlético de Madrid), somando depois "nulos" com espanhóis e alemães e um desaire com os lusos, por 4-0.

Destaque ainda para o reencontro do Benfica com o ex-avançado ucraniano Roman Yaremchuk, contratado pelo Club Brugge na reta final do "mercado" de transferências, no início da atual temporada, mas que é habitual suplente do espanhol Ferrán Jutglà.

O Club Brugge apresenta um "onze" inicial bem definido, com um quarteto defensivo composto por Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla e Bjorn Meijer à frente do experiente guarda-redes Simon Mignolet, enquanto Hans Vanaken, Raphael Onyedika e Casper Nielsen ocupam o meio-campo, no apoio aos avançados Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah e Ferrán Jutglà, numa equipa orientada pelo técnico belga Carl Hoefkens.

O primeiro duelo entre Club Brugge e Benfica - que venceu o Grupo H, secundada por Paris Saint-Germain e Juventus -, joga-se na Bélgica, em 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, enquanto o segundo disputar-se-á em Lisboa, em sete, oito, 14 ou 15 de março.