Jogadores na mira do MP por alegados subornos do Benfica: PJ investiga contas bancárias

Estádio da Luz, casa do Benfica

Contas de vários jogadores que representaram Rio Ave, Belenenses, Boavista, Marítimo e Vitória de Setúbal serão passadas a pente fino

Contas bancárias de jogadores que representaram Rio Ave, Belenenses, Boavista, Marítimo e Vitória de Setúbal serão investigadas e passadas a pente fino pela Policia Judiciária, devido a alegados subornos do Benfica, avança este sábado o Correio da Manhã.

De acordo com as mesmas informações, os vários jogadores terão, alegadamente, recebido contrapartidas para perderem jogos contra as águias.

Os extratos bancários já terão chegado ao processo de corrupção desportiva que está no DCIAP, no Porto.