Jogadores do Benfica reagem nas redes sociais: "Na próxima época voltaremos mais fortes"

ogadores do Benfica agradeceram apoio am Anfield

Reações dos jogadores do Benfica nas redes sociais após o adeus à Liga dos Campeões.

O Benfica disse adeus à Liga dos Campeões com um empate a três golos em Anfield, frente ao Liverpool, depois do desaire caseiro (1-3) na primeira mão dos quartos de final. Vários jogadores deixaram uma reação nas redes sociais, sendo ponto comum o agradecimento aos adeptos que marcaram presença no estádio e puxaram pela equipa do início ao fim.

"Acabou a nossa caminhada na Liga dos Campeões. Saímos de Anfield com a cabeça levantada depois de um grande jogo. Obrigado benfiquistas pelo apoio incondicional! Na próxima época voltaremos mais fortes", escreveu, por exemplo, Grimaldo.

"Infelizmente, não passámos à próxima fase, mas estou orgulhoso da equipa e do apoio incrível de todos os adeptos", escreveu Taarabt. "Parabéns a todos pela caminhada que fizemos", pode ler-se no Instagram de João Mário, suplente utilizado em Inglaterra.

