Médio argentino publicou uma mensagem de despedida. É reforço do Chelsea.

Enzo Fernández publicou esta quarta-feira uma mensagem de despedida, depois de acertado o negócio entre Benfica e Chelsea, por 121 milhões de euros. Vários jogadores que partilhavam o balneário com o médio argentino no clube da Luz reagiram, com elogios e desejos de boa sorte para a aventura em Inglaterra.

"És um jogador diferenciado. Muita sorte para o futuro. És um grande jogador", escreveu, por exemplo, Grimaldo. "Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco sempre. Muita sorte", comentou, por seu lado, Chiquinho, que ocupou o posto de Enzo no jogo de Arouca, que o Benfica venceu por 3-0.

Florentino, Morato, Gilberto e Gil Dias, agora no Estugarda, também deixaram desejos de boa sorte. "Ídolo", publicou David Neres.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial'2022, que ganhou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos. Antes de chegar ao Benfica, no início da época 2022/23, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.