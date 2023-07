Jogadores do Benfica agradecidos pelo "incrível apoio" na Suíça

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Plantel das águias sentiu que estava a jogar em casa, como deu conta Florentino.

Como seria de esperar, a comunidade emigrante das redondezas de Basileia não perdeu a oportunidade de ver ao vivo o Benfica e, num dia de verdadeira festa, foram mais de 20 mil os benfiquistas que acorreram ao St. Jakob Park e ofuscaram a apresentação da equipa suíça aos seus (poucos) adeptos.

Com dois jogos de pré-época, os encarnados somam duas vitórias consecutivas. O jogo de ontem foi o primeiro com público e o ambiente foi pintado de encarnado. No final da vitória por 3-0, os jogadores recorreram às redes sociais para agradecerem a presença benfiquista.

"Incrível apoio aqui na Suíça e terminamos este primeiro estágio da melhor forma", escreveu João Mário. Já Florentino disse: "Continuamos a traçar o nosso caminho. Grande ambiente na Suíça, fazem-nos sentir em casa". Tengstedt deixou um simples: "Obrigado, Benfiquistas".