Jogador do Shakhtar chega na sexta-feira para negociar com o Benfica, dizem no Brasil

Tetê, extremo do clube ucraniano, estará a caminho do emblema encarnado.

Extremo brasileiro do Shakhtar Donetsk, Tetê estará a caminho do Benfica, avança esta quinta-feira a "ESPN Brasil". De acordo com as mesmas informações, o emblema encarnado terá iniciado as negociações pelo jogador de 22 anos, que deverá chegar na sexta-feira a Portugal para "dar sequência às conversas".

Ainda segundo a "ESPN Brasil", Tetê também estaria na mira do Grémio, clube onde iniciou a carreira, mas as "águias" contam com uma espécie de triunfo.

"Existe uma dívida do Shakhtar Donetsk com o clube português referente ainda à compra de Pedrinho, realizada em junho de 2021", lê-se na notícia da "ESPN Brasil". De recordar que o Benfica vendeu Pedrinho ao Shakhtar por 18 milhões de euros.

De salientar que tal operação só é viável devido ao abrigo do regime de exceção da FIFA, uma vez que Tetê alinhava na Ucrânia, podendo assim assinar por qualquer clube, sob validade até 30 de junho, "mesmo que o período de transferências da associação a que pertence o novo clube esteja fechado".