Jogador do Inter feliz por reencontrar Schmidt: "Será bom ver-te de novo"

Çalhanoglu vai defrontar o Benfica na Liga dos Campeões. Foi orientado pelo técnico alemão nas três épocas em que esteve no Bayer Leverkusen.

O internacional turco nascido na Alemanha Hakan Çalhanoglu, atualmente no Inter, reagiu ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, mostrando a sua alegria por reencontrar Roger Schmidt, técnico do Benfica que o orientou de 2014 a 2017, durante três temporadas, no Bayer Leverkusen.

Após começar a carreira no Karlsruher, Scmidt contratou Çalhanoglu quando assumiu o Bayer. Sob o comando do técnico do Benfica, Çalhanoglu somou 115 jogos, nos quais marcou 28 golos e fez 24 assistências. Depois o técnico rumou ao Beijing Guoan da China e o médio ao Milan, de Itália.

Seis anos depois, reencontram-se numa partida da Champions.

"Que bom ver-te de novo", escreveu Çalhanoglu na sua conta de Instagram, com uma fotografia com Schmidt.