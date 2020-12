Jogador do Boavista que interessa ao Benfica surpreendeu Jorge Jesus

Jogo entre Boavista e Benfica, com triunfo dos axadrezados, serviu de montra para o lateral.

O Benfica está no mercado em busca de um lateral-direito e na mesa está Reggie Cannon, defesa do Boavista e que, como O JOGO revelou no sábado, motivou já uma abordagem das águias a solicitar condições, tendo os axadrezados apontado a um montante a rondar os dez milhões de euros por um jogador que surpreendeu Jorge Jesus.

Não Perca Benfica Everton sobe de nível no Benfica: confira os números Extremo admite que não está ainda com o andamento que apresentou no Brasil, mas explica que o tempo é factor-chave para melhorar a performance e adquirir confiança

Segundo apurámos, o internacional norte-americano de 22 anos já é seguido pelo Benfica há algum tempo, mas a exibição que arrancou contra o Benfica garantiu-lhe pontos na avaliação de Jorge Jesus. Cannon secou o reforço das águias Everton, que até saiu ao intervalo, e manteve sempre a solidez da defesa do Boavista no triunfo por 3-0 sobre os encarnados. Nas páginas de O JOGO, foi destacado que o camisola 2 "iniciou a jogada do 2-0 e destacou-se pela facilidade com que surgiu no caminho dos avançados do Benfica".

O técnico das águias ficou impressionado com a facilidade com que Cannon galga terreno em situação ofensiva e consegue espaço para cruzar, sem deixar de ter fôlego e concentração para o momento da transição defensiva. Agradou, mas o Benfica ainda está a filtrar o mercado em busca de um reforço mais em conta.