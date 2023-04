Joga no Club Brugge e é apontado como possível sucessor de Ramos no Benfica

Ferrán Jutglà com a camisola do Club Brugge

Ferrán Jutglà mudou-se do Barcelona para a Bélgica esta época.

Ferrán Jutglà está no radar do Benfica, segundo informações oriundas de Itália. Trata-se de um avançado espanhol de 24 anos, que veste a camisola do Club Brugge, clube belga que foi eliminado pelas águias nos oitavos de final da Champions.

Jutglà, com contrato até 2027, cumpre a primeira temporada na Bélgica, com 12 golos marcados e sete assistências em 40 jogos já realizados. Passou pela formação do Espanhol e, na mesma cidade, mudou-se para o Barcelona, onde, na época passada, apontou dois golos em nove jogos pela equipa principal. Custou cinco milhões de euros ao Club Brugge.

Esta informação é entendida pelo jornal As, de Espanha, como uma possível solução para Gonçalo Ramos, jogador cuja cotação subiu imenso no mercado e pode ser transferido no próximo mercado de verão.