João Víctor: "Vou fazer história no Benfica e conquistar muitos títulos"

João Víctor, jogador do Benfica

Declarações de João Víctor ao canal do Benfica. Central foi esta quinta-feira apresentado como reforço.

Chegada a Portugal: "Dia um pouco cansativo, com exames. Agora pude conhecer o estádio, maravilhoso, tenho a certeza que vou ser muito feliz aqui. É o meu primeiro contrato na Europa. De certeza que vou fazer história no clube e conquistar muitos títulos."

Primeiras impressões e a Luz: "Uma energia muito boa. Conversei com Rui Costa, presidente, disse que está sempre lotado. Não tem como não dar a vida pelo clube. Sensação única, tenho a certeza que vou fazer história num clube maravilhoso."

A escolha pelo Benfica: "O clube passou confiança para mim e abertura para eu crescer cada vez mais. Foi isso que me fez escolher o maior de Portugal."

Centrais com história no Benfica: "O Luisão, ídolo, Lucas Veríssimo também passou muitas coisas boas do clube, foi importante. Se ajudou? Sim, sem dúvida. Conheço-o, joguei contra ele. Grande amigo e tenho a certeza que podemos fazer uma grande dupla."

Entusiasmado ou pressionado? "Entusiasmado. Pressionado não tem porquê. Trabalhei muito para estar aqui. Espero dar-me bem e fazer história."

Integração: "Acho que vai ser fácil, vou tentar que seja o mais rápido possível. Acho que vai ser bem tranquilo."