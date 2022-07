João Víctor viajou da Argentina para São Paulo com elemento da Direção do Benfica

Jornalista brasileiro André Hernan adiantou que o defesa-central viajou na companhia de um elemento da Direção do Benfica após o Boca Juniors-Corinthians, na última madrugada. Lesão sofrida pelo jogador não será preocupante.

Na madrugada desta quarta-feira, o Corinthians jogou a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores no terreno do Boca Juniors (o Timão venceu nas grandes penalidades após um 0-0 no tempo regulamentar) e no final João Víctor terá viajado para São Paulo na companhia de um elemento da Direção do Benfica.

A informação foi avançada pelo jornalista André Hernan, que adiantou ainda que o defesa-central viaja para Lisboa na quinta-feira, para reforçar as águias.

Em relação à lesão no tornozelo direito sofrida pelo brasileiro - saiu de maca aos 45+1' -, tudo não terá passado de um susto.

"João Victor deixa a Bombonera [estádio do Boca Juniors] 'zerado' [apto], foi só um susto. O jogador está a deixar Buenos Aires num avião particular organizado pelo staff do atleta rumo a Portugal para assinar com o Benfica! Avião com jogador, membro da direção do Benfica e pessoas próximas ao jogador faz uma paragem em São Paulo e vai para Portugal amanhã [quinta-feira]", escreveu André Hernan na rede social Twitter.

João Víctor terá mesmo realizado o último jogo pelo Timão e prepara-se para ser apresentado nos encarnados.