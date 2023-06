João Resende deixa o Benfica para jogar mais: confira os detalhes

Jovem avançado, de 20 anos, conta com clubes interessados nos dois principais escalões do futebol nacional.

João Resende, avançado de 20 anos, está de saída do Benfica e conta com clubes interessados nos dois principais escalões do futebol nacional, sendo que, nesta altura, a mudança para a II Liga afigura-se como cenário mais provável, com várias opções em aberto.

Ao que O JOGO apurou, o jovem dianteiro das águias pretende atingir um novo patamar de evolução na carreira, depois de, na última temporada, ter somado 12 partidas na equipa B encarnada - marcou um golo - e outras três na equipa de Sub-23, além de ter disputado a Taça Interncontinental de Sub-20, totalizando menos de 700 minutos em campo.

Aluno exemplar e matriculado no curso de Engenharia Mecânica, chegou a ser avançada a hipótese de Resende deixar o futebol para se dedicar aos estudos, mas o nosso jornal sabe que esse é um cenário que o jogador, internacional jovem por Portugal, não considera. A prioridade passa por consolidar-se como futebolista profissional, depois de já ter vencido a Youth League e a Taça Intercontinental de Sub-20 pelo clube da Luz.

João Resende ainda tem mais três anos de ligação ao Benfica, pelo que os moldes da saída ainda estão por acertar. Contudo, não há dúvidas de que a nova época trará um novo desafio ao avançado.