João Pedro Sousa avalia Musa: "Avançado do futebol moderno"

Treinador que orientou o croata no Boavista considera que é "um jogador de equipa grande"

João Pedro Sousa, o treinador que levou Petar Musa para o Boavista, considera que o avançado é um jogador de equipa grande, com todas as características de que um ponta de lança do futebol moderno necessita.

Em declarações à Rádio Renascença, João Pedro Sousa, que já tinha tentado contratar para o Famalicão o avançado que será jogador do Benfica a partir de 2022/23 explicou por que razão insistiu na sua contratação quando chegou ao Bessa.

"Observámos o Petar Musa ainda estávamos a trabalhar em Famalicão. Tentámos, inclusivamente, contratá-lo, mas não conseguimos. Reforçámos essa vontade quando chegámos ao Boavista e dessa vez, felizmente, conseguimos contratá-lo. O Petar Musa é um jogador com características que na liga portuguesa podem marcar a diferença. Por várias razões e isto é uma opinião muito pessoal. Eu penso que o Petar é o tipo de avançado do futebol moderno. Eu olho para o Petar e vejo um jogador de que o futebol moderno precisa", afirmou o técnico do Al Raed, da Arábia Saudita.

João Pedro Sousa defende também que Petar Musa é "jogador de equipa grande". ´"É um jogador de equipa que luta para ganhar e para conquistar títulos", considera.

O ex-treinador do Famalicão e do Boavista não tem dúvidas que conseguirá "dar respostas" nos treinos, no trabalho diário. "Há obstáculos muito difíceis para o Petar ultrapassar, mas ele está preparado. Gosta destes desafios e, acima de tudo, e isto também é uma opinião muito pessoal, o Petar merece. Vi a notícia da sua chamada à seleção da Croácia e fiquei muito contente, porque o Petar, por aquilo que trabalha, por aquilo que dá ao clube e ao treinador, merece tudo isso. Espero que tenha o maior dos sucessos no Benfica", refere.

João Pedro Sousa garante que Musa "jamais vai acomodar-se", no onze ou no banco, no Benfica, que "foi buscar um jogador de trabalho". "O trabalho é diário, não só no dia da competição. Aconteça o que acontecer, no dia a dia do Benfica, o Petar Musa vai trazer problemas, no bom sentido, ao seu treinador, porque vai constantemente à procura daquilo que ele quer, que é jogar, jogar bem e marcar golos", remata.