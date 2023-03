João Neves: "Ser benfiquista é um estilo de vida..."

João Neves foi entrevistado pela comunicação do Benfica

Memórias: "Gostava muito das noites nos corredores a falar uns com os outros ou a brincar com a bola, a jogar. Apesar de termos camas confortáveis, íamos para o corredor. Disparates? Fizemos bastantes. Lembro-me de combinarmos um grupinho de 6/7 e irmos buscar garrafas de Powerade. Depois o monitor foi dizer para quem tirou as Powerade ir entregar à portaria, quase às 0h00. Levámos uma dura da Direção."

Dever ao Benfica: "Tudo o que o Benfica me proporcionou e deu ajudou-me a evoluir como pessoa e jogador. Devo tudo ao Benfica, o Benfica não me deve nada a mim. Só tenho de agradecer e agradeço dando tudo o que tenho para dar. Sendo um melhor jogador e melhor pessoa."

Conselhos de pai: "Conselhos não me faltam. Às vezes corrige-me, critica-me de forma construtiva para aprender com os meus erros. As minha mãe também. Continuam a aconselhar-me. O meu pai disse-me que ainda agora começou, que o mais difícil não é chegar cá em cima, é manter-me. E que tenho de continuar a trabalhar e a dar tudo nos treinos."

Ser Benfica: "Especial é jogar com a camisola do Benfica, esse dia foi um dos melhores da minha vida. Ser benfiquista é um estilo de vida, acordar à Benfica e dormir à Benfica. Dar tudo, estar alegre, viver a vida com o máximo proveito".

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.