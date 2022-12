João Neves renova pelo Benfica: "Quando saí de campo é que caí em mim"

Esta temporada, João Neves leva seis jogos pela formação de juniores, um nos sub-23 e nove na equipa B, que alinha na Liga SABSEG.

"É uma demonstração de confiança que o Benfica tem em mim, confiam em mim porque trabalho e dou tudo. É o minimo que posso fazer pelo Benfica, tenho muito mais para crescer", afirmou João Neves, médio de 18 anos que renovou pelo Benfica até 2028.

A estreia na equipa principal aconteceu no recente particular com o Sevilha, no Algarve, dia que João Neves guardará para sempre. "Foi um momento único e inesquecível. Tive ainda a sorte de partilhar essa experiência com a minha família a ver. Quando saí de campo é que caí em mim. Nunca esquecerei".

A jovem promessa ainda não se estreou oficialmente na principal equipa das águias, mas foi suplente não utilizado em dois recentes encontros da Taça da Liga: frente a Estrela da Amadora e Moreirense.

