João Neves no pódio dos mais caros fora das big 5

A afirmação no onze das águias no final de 2022/23 fez disparar a cotação de João Neves. E segundo o CIES (Observatório do Futebol), o camisola 87 é o segundo médio centro mais caro fora das cinco principais ligas: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França.

Avaliado em 14,5 milhões de euros, o jovem encarnado é apenas batido por Maurits Kjaergaard, do RB Salzburgo, avaliado em 17,6 M€.