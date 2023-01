João Neves, jovem do Benfica, com apoio interno: "Tu tornaste a noite maravilhosa"

Jogador de 18 anos disputou o primeiro jogo no Estádio da Luz e deixou uma mensagem nas redes sociais.

Depois de ter feito a estreia oficial pelo Benfica no desaire por 0-3 com o Braga, João Neves fez diante do Portimonense o seu primeiro jogo no Estádio da Luz, algo que o marcou. O médio de 18 anos, elogiado no final da partida por Roger Schmidt, mereceu também o apoio por parte do seu agora novo grupo, mas também de colegas na formação.

"Incansável", escreveu António Silva, enquanto Chiquinho classificou o camisola 87 de "craque", isto como comentários a uma publicação do jovem em que falava de uma "noite maravilhosa". Já Hugo Félix, dos sub-23, atirou: "Tu tornaste a noite maravilhosa." E Diego Moreira frisou: "Jogas muito."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Neves (@joao_neves87)

"Pronto" e com "enorme personalidade", como se referiu Schmidt, o médio fez um remate e acertou 14 dos 16 passes tentados (87,5%).