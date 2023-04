João Neves foi titular no Benfica e convenceu: "A bola nunca chora nesses pés"

Jovem médio elogiado por companheiros de equipa e não só.

João Neves foi pela primeira vez titular na principal equipa do Benfica e cumpriu todos os minutos no triunfo por 1-0 frente ao Estoril, para a ronda 29 do campeonato. O jovem médio de 18 anos assinalou o momento com uma publicação nas redes sociais, tendo sido bastante saudado pelos companheiros.

"A bola nunca chora nesses pés", escreveu António Silva, também ele um produto da formação a dar cartas na formação de Roger Schmidt. "Grande", reagiu Aursnes, que ocupou o posto de lateral-direito no referido encontro.

Fernando Pimenta, canoísta do Benfica e uma das grande figuras do desporto português da atualidade, também não ficou indiferente. "Incrível jogo do início ao fim", elogiou.

Apesar de ter sido apenas o primeiro encontro como titular, João Neves já tinha participado em 14 outros jogos das águias na atual temporada. Foi eleito pelo O JOGO um dos melhores em campo.