João Neves: "Estou a viver o sonho e sim, tenho a carta de condução"

Declarações de João Neves, médio encarnado, após o Benfica-Braga (1-0), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Vitória: "Nós treinamos todas as semanas no limite e trazemos isso para o jogo. O trabalho está a ser fantástico e a equipa esteve unida até ao fim".

Tem 18 anos e já conduz o meio campo do Benfica. Tem a carta de condução? "Estou a viver o sonho e sim, tenho a carta de condução, mas o individual parte do coletivo e quando o coletivo é bom, as individualidades sobressaem".

Apoio das bancadas: "Agradecemos o apoio dos adeptos, dão-nos emoção e garra e só temos de demonstrar dentro de campo para ficarem contentes".