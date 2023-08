João Neves e Rafael Leão a ver o dérbi de Sub-23 no Seixal

O médio foi titular ontem no Bessa, na derrota contra o Boavista, e está no Benfica Campus na partida da Liga Revelação, tal como o atacante do Milan

Depois de ontem ter sido titular na equipa principal do Benfica contra o Boavista, na estreia aziaga das águias na Liga, João Neves está esta terça-feira no Benfica Campus, no Seixal, a assistir ao dérbi dos Sub-23 da Liga Revelação.

E com o Sporting em ação, também um ex-Sporting marca presença no Seixal, nada mais nada menos que Rafael Leão, atualmente jogador do Milan.