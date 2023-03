João Neves e a decisão de ir para o Benfica: "A minha mãe disse..."

João Neves no particular do Benfica contra o Sevilha

João Neves foi entrevistado pela comunicação do Benfica

Manuel Ramos, pai de Gonçalo Ramos, foi seu treinador na formação: "Como treinador nada a apontar, mantínhamos a ligação entre atleta e treinador. Como pessoa cá fora, o míster Manuel Ramos é uma grande pessoa, o pai do Gonçalo é uma grande pessoa, um grande amigo. Ainda hoje falamos e temos brincadeiras. São coisas para levar para a vida."

Com Gonçalo Ramos na equipa principal: "A probabilidade era pouca, porque são poucos os que chegam a estes patamares, mas ambos aproveitámos da melhor maneira as nossas oportunidades e neste momento estamos os dois na equipa principal."

Primeiro treino no Benfica: "Lembro-me de um dia que o meu pai chamou-me para virmos até ao sintético junto ao Estádio da Luz. Juntavam muitos jogadores, fizemos um torneiozinho. No final fui para casa e ligaram ao meu pai a dizer que gostavam muito que ficasse. Foi o primeiro treino no Benfica."

A decisão em família: "Lembro-me de estar com a minha mãe na cama a falarmos à noite do momento de decisão e perguntei: 'é mesmo isto, vou em frente?' Mas ela disse: 'sabes que não quero que vás, és muito pequeno, mas se é o teu sonho vou apoiar-te'. Vim e foi a melhor decisão. Neste momento não me arrependo nada. Nunca tive falta parental, estive sempre acompanhado. Todas as noites às 23 horas ligo aos meus pais."

