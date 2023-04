João Neves: da raça ao dia em que temeu ser expulso do Seixal

Desde criança, João Neves sempre deu tudo pela equipa. Mas no Seixal houve brincadeira que o fez temer pelo futuro.

A estreia, no domingo, como titular na equipa do Benfica surpreendeu, especialmente, pela aposta de Roger Schmidt num jovem de 18 anos para refrescar um onze que pouco tem sido mexido. Mas a exibição segura e competente de João Neves demonstrou que o médio encarnado pode ser uma solução para o técnico, que lhe deixou vários elogios, na fase final da época. E quem o conhece desde pequeno garante que Schmidt tem em João Neves um jogador pronto para tudo.

Sempre ligado ao clube, João Neves começou no Algarve, primeiro na Casa do Benfica de Tavira, a sua terra natal, e depois esteve quatro temporadas no Centro de Formação e Treino do Benfica, em Albufeira. Foi durante esta altura que se cruzou com Manuel Ramos, antigo internacional jovem português e também pai de Gonçalo Ramos, que o orientou. A O JOGO, elogia o foco do médio, mas acima de tudo, o espírito de sacrifício pela equipa: "Sempre foi um miúdo muito responsável, muito focado no objetivo que era ser jogador de futebol, muito trabalhador e empenhado. Era, e continua a ser, pelo que é possível ver, um jogador com orientação para o coletivo: para ele, a equipa está acima de tudo e tudo o que o treinador lhe pedir para fazer, ele faz".