João Neves e os "quartos": "Cada adversário terá azar em calhar contra nós"

Declarações de João Neves, médio do Benfica, após a vitória por 5-1, esta terça-feira, na receção ao Club Brugge.

Representar o Benfica ao mais alto nível: "Jogar a Liga dos Campeões é um pouco mais especial, mas especial mesmo é jogar com a camisola do Benfica. Trabalho todas as semanas para ajudar e vamos lutar pelos nossos objetivos."

Entrou na segunda parte: "Entrei em campo já com o jogo resolvido, mas o objetivo não é manter, é somar. É assim que aprendemos, com adversários de alto nível. Estamos nas oito equipas finalistas, é incrível. Vamos continuar para tentar chegar às meias-finais."

Evolução: "Tenho aprendido bastante. Os jogadores são fantásticos, ajudam-me dentro e fora de campo. São grandes jogadores e excelentes pessoas. Quero continuar a evoluir com eles.

Não jogou na final da Youth League por lesão. Seria mais especial chegar à final da Liga dos Campeões? "Quero é focar no próximo jogo, a final da Youth League já passou. Antes era um sonho e agora é uma realidade jogar a Champions no Estádio da Luz."

Adversário desejado: "Diria que cada adversário terá azar em calhar contra nós porque somos uma equipa que joga um futebol fantástico e é por isso que estamos onde estamos neste momento....".