João Neves após vencer Supertaça: "Se joguei bem ou mal não me interessa"

Declarações de João Neves, médio do Benfica, após a conquista da Supertaça, na sequência de uma vitória por 2-0 frente ao FC Porto.

Acabou o jogo de sorriso na cara: "Foi um sorriso porque é sempre bom ganhar. Fomos a melhor equipa e este momento é para aproveitar e festejar".

O resultado indica que o Benfica está mais forte do que o FC Porto? "Indica que hoje fomos a equipa mais forte. No campeonato as contas fazem-se no final e é isso que o Benfica faz para tentar levar sempre a melhor".

O Benfica entrou diferente na segunda parte: "Entramos sempre com tudo. No balneário fizemos ajustes e entrámos melhor".

Foi um suporte no meio-campo: "Se joguei bem ou mal não me interessa, só quero ajudar a equipa".

Di María: "É um grande jogador, ajuda a equipa e estamos agradecidos por estar cá".