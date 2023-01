João Neves: "Alcancei o meu sonho. Será o início do ciclo mais importante da minha vida"

João Neves assinalou o primeiro jogo pelas águias e viu nele o "início do ciclo mais importante" da carreira no "clube do coração".

João Neves entrou na reta final do jogo contra o Braga e estreou-se com a camisola do clube do qual também é adepto. "Não era o resultado que desejava para o meu Benfica e para a minha estreia. No entanto, quando em 2012 cheguei ao Benfica, o meu sonho e o meu foco era um dia estrear-me na equipa principal. Ontem [sexta-feira], passados 10 anos de muito esforço, aprendizagens e dedicação alcancei-o. Será certamente o início do ciclo mais importante da minha vida a servir o clube do meu coração", escreveu o médio nas redes sociais.

Também António Silva, a jogar a primeira época como sénior e no ano em que se estreou na Seleção Nacional, despediu-se de 2022 agradeccendo "a todos que contribuiram" para o seu sucesso e desejou um 2023 que "seja de mais conquistas ainda".

Florentino feliz por ter voltado

No adeus a 2022, Florentino lembrou um ano marcado pelo seu regresso ao Benfica depois dedas cedências a Mónaco e Getafe, lembrando ainda a derrota contra o Braga, num jogo que "não terminou da forma como" as águias queriam.

"Foi apenas um momento menos bom num 2022 inesquecível. Cheio de trabalho, desafios e grandes momentos. Foi muito bom regressar a casa, poder ajudar o Benfica, estar a jogar ao mais alto nível e voltar a sentir o calor dos nossos adeptos. Fora do campo foi só colecionar memórias em família", escreveu o médio.