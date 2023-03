João Neves: "Agora é trabalhar para deixar de ser promessa e ser um prometido"

João Neves foi entrevistado pela comunicação do Benfica

Ano de estreias: "Este ano fiz várias estreias, na II Liga, na I Liga, na Champions, na Taça de Portugal. Como lido com isso? São momentos para aproveitar, de ficar orgulhoso de mim. São apostas feitas pelos treinadores, mas devido ao mérito do jogador, é um sentimento de muito orgulho e paixão."

Aparição na equipa principal: "Fui muito envergonhado, mas ainda bem que estava o António, libertou-me um bocadinho. A malta disse para acalmar-me e dar o meu máximo, no final correu bem. Pensei que era a oportunidade para mostrar que estava no Benfica e o que fazia e faço para estar naquela equipa."

Ligação com António Silva: "No ano passado criámos laços fortes, passámos muitos momentos juntos na Youth League, acabámos a jogar nos juniores e criámos laços fortes. No final da época fomos de férias juntos. É um grande amigo. Já temos relação desde há sete anos. Das relações mais fortes que tenho. Conversamos sobre tudo. É uma amizade que quero levar para a vida. A malta mais experiente também me ajudou, falou comigo, fez-me ver que é o momento para estar descontraído, dar o máximo e aproveitar."

Sonho cumprido: "Lembro-me de ver nos primeiros anos Jonas, Gaitán, Cardozo, Mitroglou, a passarem pelos corredores e pensar: 'vamos dizer olá?' Hoje sou eu que estou nesta parte. Todos os dias lembro-me que estou na equipa A e é um sonho realizado. Quero chegar o mais longe possível no mundo do futebol, quero ganhar troféus coletivos, o mais importante para mim, com o Benfica. É tudo à volta de vitórias e troféus, significa que o clube está a crescer.

O prometido: "Sinto que a cumprir o objetivo, sinto que sou promessa do Benfica e agora é trabalhar para deixar de ser promessa e ser um prometido."

