João Mário volta a Milão com novo estatuto e com registo de Cristiano Ronaldo na mira

A passagem pelo Inter não foi a melhor, mas o camisola 20 está de regresso a Itália e com a mira no registo de... Cristiano Ronaldo; O médio português está há quatro jogos consecutivos a marcar fora de casa na Liga dos Campeões, desempenho que tentará aumentar numa casa por onde passou, mas sem conseguir ter sucesso.

Quando apanhar o avião, esta manhã, para Milão, João Mário vai estar a regressar a um país que o acolheu durante cinco anos. O médio português, que está a fazer a melhor época da carreira, não teve vida fácil em território italiano, mas volta com um novo estatuto: é um dos melhores marcadores do Benfica na presente temporada. Só na Liga dos Campeões são seis golos marcados em cinco jogos, quatro deles fora de casa, números que o podem colocar numa lista apenas ao lado de Cristiano Ronaldo.

Em Itália, João Mário não é, certamente, conhecido pela veia goleadora, já que com a camisola dos nerazzurri fez apenas quatro golos, numa passagem que ficou marcada por empréstimos e utilizações irregulares. A oportunidade de representar os italianos surgiu depois de duas épocas bem sucedidas no Sporting, entre 2014 e 2016, em que cumpriu 45 jogos em cada temporada. O médio foi vendido ao Inter por 40 milhões de euros mais cinco em objetivos. Valores que fizeram criar expectativas sobre a sua chegada ao clube italiano. Porém, os cinco anos em que esteve contratualmente ligado ao Inter não foram o que os euros prometiam. No primeiro ano em Itália, o português foi utilizado em 33 jogos e chegou a marcar três golos, mas a meio do segundo ano de contrato, João Mário acabou por ser emprestado aos ingleses do West Ham, em 2017/18. Na época seguinte, regressou ao Inter, mas não segurou lugar no onze titular, participando em 22 partidas, o que resultou, no ano seguinte, num novo empréstimo, desta feita, para o Lokomotiv Moscovo.