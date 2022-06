João Mário: turcos em Portugal e uma alegada proposta recusada

João Mário pode sair do Benfica, mas só com uma boa proposta

Imprensa turca aborda o interesse do Galatasaray no médio do Benfica.

O Galatasaray procura reforçar o meio-campo e o nome de João Mário está sobre a mesa. Segundo o jornal turco "Milliyet", e no sentido de conseguir convencer o Benfica a negociar o passe do internacional português, é garantido que o diretor para o futebol do clube de Istambul, Cenk Ergun, viajou até Portugal para dialogar diretamente com as águias.

A Imprensa turca aponta mesmo a existência de uma oferta de seis milhões de euros pelo médio, que terá sido recusada, já que o Benfica apontará a 10 M€.

Após uma época negativa do Galatasaray, no 13.º lugar na liga turca e a 29 pontos do campeão Trabzonspor, é tempo de renovação no futebol. No topo da pirâmide, destaque para um novo treinador, Okan Buruk, ele que foi uma das figuras do Gala como jogador entre 1991 e 2001. O técnico, aliás, deixou já bem claro que é na intermediária que vê lacunas a corrigir: "Estamos a trabalhar especialmente nas deficiências que parecem existir no meio-campo. Queremos adicionar jogadores de qualidade ao nosso elenco."

Apesar de, como O JOGO já explicou, Roger Schmidt olhar para João Mário - que se casou sábado à tarde, após ter feito exames de manhã - como um jogador que conta para 2022/23, uma saída poderá ocorrer desde que por uma boa oferta.