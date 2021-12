João Mário supera-se na Champions e alcança registo pessoal inédito

Médio encarnado contabilizou, no jogo com o Dínamo Kiev, o quarto passe para golo da época, somando três deles na principal prova da UEFA.

O reforço da época encarnada em maior evidência até ao momento tem deixado a sua marca, sobretudo, na montra europeia. Ainda na última e decisiva jornada da Liga dos Campeões, João Mário assinou uma exibição muito positiva, coroada com uma assistência, a quarta da temporada e a terceira nas provas europeias de 2021/22, registo que passou a ser um novo máximo na sua carreira.

Frente ao Dínamo Kiev, João Mário foi considerado o melhor jogador em campo, tendo para isso contribuído a forma como ligou o jogo do Benfica na transição entre a defesa e o ataque e ainda a participação nos dois golos da vitória que selou o apuramento benfiquista para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Se no segundo golo foi a sua pressão que levou ao erro e ao atraso que isolou Gilberto (e este não perdoou), no tento inaugural, que retirou pressão sobre os ombros benfiquistas, que teriam de vencer e esperar que o Barcelona não o fizesse, como não fez, em Munique, ante o Bayern, João Mário invadiu a área e assistiu para o tiro de pé esquerdo de Yaremchuk.

Num jogo em que tentou 32 passes e acertou... 31, com uma eficácia de 97% - a mais alta de qualquer jogador em campo - o camisola 20 somou mais uma assistência europeia ao currículo, onde já estavam passes letais para Darwin (Bayern) e Rafa (Spartak), além de uma interna, para Lucas Veríssimo (Estoril). Olhando por cima do ombro para o seu passado desportivo, o melhor que o internacional português tinha feito fora no Sporting, em 2014/15, com duas assistências na Champions.