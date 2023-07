João Mário rejeitou interesse saudita e não admite saída do Benfica

Sondado por Al Hilal e Al Ahli, foi muito claro na renúncia; Milhões não convencem o benfiquista, que uma vez mais não está interessado em mudar de ares. Experiências negativas no exterior, papel de líder e relação com o Schmidt pesam na decisão.

João Mário não está interessado em sair do Benfica, depois da última época ter sido de sucesso com a águia ao peito. O médio deu nas vistas e foi uma das peças mais influentes para a conquista do campeonato nacional, o que lhe valeu interesse estrangeiro. Na Arábia Saudita, tanto o Al Ahli como o Al Hilal manifestaram interesse no subcapitão das águias, mas O JOGO sabe que o médio foi muito claro em assumir que o seu futuro passa pelo Benfica, não admitindo a possibilidade de mudar de ares mesmo que fosse para ganhar muito mais, como seria, certamente, o caso. João Mário não recebeu uma proposta concreta, mas rejeitou de imediato a hipótese de deixar a Luz.

O jogador de 30 anos já teve várias experiências no estrangeiro - em Itália, com o Inter; em Inglaterra, com o West Ham; e na Rússia, com o Lokomoitv - e em nenhuma delas conseguiu ter impacto igual ao que teve no futebol português, nomeadamente no Sporting e Benfica, na última temporada.

A época que agora terminou foi a melhor desde o início da sua carreira, não só pelos números (23 golos e 13 assistências, em 51 jogos), mas também pelo papel de liderança que assumiu no balneário encarnado, ao ter sido nomeado como subcapitão por Schmidt. A relação e a confiança que o técnico alemão sempre lhe transmitiu é mais uma das razões que pesam para que João Mário não queira pensar em mudanças. Para além disso, em maio, o português anunciou a renúncia à Seleção para se dedicar em exclusivo ao Benfica.

Assim, a intenção dos sauditas de levar mais um jogador, apesar de vir acompanhada de vários milhões, não merece grande atenção do camisola 20.

Entretanto, João Mário já começou a treinar e a preparar a nova época, à semelhança do que fez no verão passado.