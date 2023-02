João Mário, o prémio de médio do mês e Yaremchuk: "Só espero que não faça nenhum..."

João Mário, médio do Benfica

Declarações do médio português em antevisão ao duelo com o Club Brugge.

Manter o perfil europeu: "Acima de tudo, é o que queremos. Sabemos que volta uma competição importante, a melhor a nível de clubes. Temos de estar ao mais alto nível, contra um bom adversário. Estamos muito motivados para fazer um grande jogo."

Médio do mês da Liga Bwin: "Estou contente, porque os prémios individuais são sempre bons. Quero agradecer à minha equipa que me tem ajudado bastante. O míster tem-me ajudado imenso, com base num futebol ofensivo. Estou muito feliz por pertencer a este grupo. O futebol que jogamos é atrativo."

É a melhor equipa em que já jogou? "É sempre difícil fazer comparações com outros grupos em que já joguei. Acima de tudo sinto-me muito confortável nesta forma de jogar, nesta equipa, neste clube, estou muito feliz por estar onde estou. A maturidade e o melhor conhecimento pelo jogo fez-me ter estes números este ano, mas podemos sempre melhorar e é nisso que está o meu foco. Ainda vamos quase a meio. Quero ganhar títulos por este clube, é o principal objetivo."

Club Brugge: "É um jogo de Champions. Já vimos aquilo que foi feito na fase de grupos pelo Brugge. O treinador é diferente, mas os jogadores são os mesmos. Uma equipa com muito talento individual, com muitos jogadores jovens, uma mistura de jovens com experiência. Será certamente um jogo muito difícil. Só um grande Benfica conseguirá vencer aqui o jogo."

Defrontar Yaremchuk: "O Yaremchuk é um grande amigo nosso. Grande pessoa, grande jogador. Estamos contentes por voltar a encontrá-lo. Só espero que não nos faça nenhum golo. Desejo-lhe o melhor, porque é um excelente rapaz e ajudou-nos muito."

Posição diferente: "Acho que a falta de intensidade hoje em dia é desculpa para tudo. Não concordo muito. A intensidade deve ser posta de forma coletiva. Não tem tanto a ver com a posição. Eram ideias e propostas de jogo diferentes. Sinto-me mais confiante com o passar dos jogos, a jogar mais à frente. Acho que se jogasse neste Benfica, deste ano, na posição de número 8, também acredito que poderia fazer bem. Comparando com o ano passado, não acho que foi tanto a falta de intensidade que muitas pessoas falam. Acho que há um banalizar dessa expressão e não gosto tanto, sinceramente."