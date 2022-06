João Mário nos planos de Schmidt: "Foi dos melhores do Benfica e parece que ninguém se lembra"

Roger Schmidt conta com João Mário, a quem já ligou para transmitir as suas ideias para 2022/23. Vai ganhar mais influência. Treinador alemão pensa no camisola 20 para desempenhar várias missões. Novo responsável técnico vê jogador capaz de alinhar como segundo centrocampista, como 10 ou como interior direito.

João Mário terminou 2021/22 de forma apagada e sem espaço nos principais planos de Nélson Veríssimo, mas com a chegada de Roger Schmidt à Luz o médio-ofensivo prepara-se para ter mais espaço. Segundo apurou O JOGO, o novo técnico das águias conta com o internacional português para a nova temporada e pensa dar uma maior preponderância ao médio-ofensivo na equipa em 2022/23.

O técnico alemão aproveitou mesmo já para telefonar ao camisola 20 benfiquista para transmitir-lhe não só a sua confiança nas capacidades do atleta como também para indicar-lhe o que planeia para o jogador.