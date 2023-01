João Mário: "Não acredito que tenhamos vantagem por termos jogado antes"

Declarações do médio do Benfica após o triunfo em Paços de Ferreira.

João Mário destacou a forte entrada do Benfica em Paços de Ferreira, com os golos de Grimaldo e do médio português a decidirem o encontro antecipado da ronda 20 do campeonato.

"Voltámos a entrar muito bem, marcámos cedo e isso ajuda a tranquilizar. Como aconteceu nos Açores, não estivemos tão bem na segunda parte. Fomos criando oportunidades e podíamos ter definido melhor no último terço", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Não houve relaxamento, criámos oportunidades e não podemos fazer golo sempre que vamos à baliza contrária. Temos de trabalhar na definição, mas a equipa fez um jogo muito completo e a vitória é inteiramente justa", prosseguiu.

"Falta o terceiro jogo fora ainda, mas cumprimos nos dois anteriores. Estamos no início da segunda volta, falta bastante. Queremos somar jogo a jogo e fizemos o nosso papel. Faltam bastantes jogos. É esperar pelos outros resultados. Não acredito que tenhamos vantagem por termos jogado antes", rematou.