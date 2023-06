João Mário reage ao sucesso do West Ham na Conference League

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio do Benfica reagiu nas redes sociais ao título europeu de um clube que bem conhece.

João Mário reagiu nas redes sociais ao triunfo do West Ham na Conference League. Numa "storie" do Instagram, o médio do Benfica deixou uma mensagem de felicitações. "Parabéns West Ham. Bem merecido e que clube especial", pode ler-se.

O jogador de 30 anos conhece bem o clube inglês, que representou na temporada 2017/08, então por empréstimo do Inter. Fez 14 jogos e marcou dois golos em Inglaterra.

O West Ham conquistou o segundo troféu europeu da sua história, 58 anos depois, ao vencer a final diante da Fiorentina, por 2-1, em jogo disputado em Praga.

O argelino Said Benrahma adiantou os ingleses, aos 62 minutos, de grande penalidade, mas Giacomo Bonaventura empatou para formação de Florença, aos 67, antes de Jarrod Bowen consumar triunfo e a conquista dos londrinos na segunda edição da prova, ao cair do pano, aos 90.