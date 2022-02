João Mário luta contra eclipse e irmão garante: "Está tranquilo e vai dar a volta"

Cinco jogos seguidos sem provar a titularidade, quatro deles por opção técnica, deixam médio na penumbra. Em Portugal, nunca antes o médio teve um período tão longo sem ser primeira escolha. "O João tem grande maturidade, bagagem e quer dar a volta à situação", garante a O JOGO o irmão, Wilson Eduardo.

João Mário atravessa a fase mais difícil no Benfica desde que, no início da presente temporada, se juntou aos encarnados. De elemento essencial no meio-campo das águias, o internacional português tem-se visto nas últimas partidas relegado para um papel de grande apagamento, sendo suplantado na utilização tanto pelo jovem Paulo Bernardo como, nos derradeiros dois jogos, por Adel Taarabt.

São já cinco as partidas consecutivas em que João Mário não é escolha para a titularidade e mesmo considerando que numa delas, frente ao Tondela, esteve indisponível por ter tido um teste positivo à covid-19, só o facto de estar há quatro jogos seguidos fora do onze é o seu pior registo em Portugal: nunca, nem enquanto júnior, o médio foi tantas partidas relegado às segundas opções.